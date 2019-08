Der Bundesligist Eintracht Frankfurt hat sich in der ersten Runde des DFB-Pokals nur mit Mühe gegen den Außenseiter Waldhof Mannheim durchgesetzt. Die Frankfurter gewannen am Sonntag bei dem Drittligisten mit 5:3.



Valmir Sulejmani hatte die Gastgeber mit Treffern in der dritten und zehnten Minute schnell in Führung gebracht. Die Eintracht konnte allerdings durch Tore von Daichi Kamada (21. Minute) und Filip Kostic (45. Minute) noch vor der Pause ausgleichen. In der 73. Minute brachte Jan Hendrik Marx die Außenseiter erneut in Führung, Frankfurt konnte allerdings durch einen Treffer von Ante Rebic drei Minuten später antworten. In der 82. Minute traf Rebic erneut und drehte so die Partie.



In der 88. Minute sorgte der Kroate mit seinem dritten Treffer des Tages für die endgültige Entscheidung. Weitere Schlussstände vom Sonntagnachmittag: FSV Salmrohr - Holstein Kiel 0:6, Germania Halberstadt - 1. FC Union Berlin 0:6, FC Oberneuland - SV Darmstadt 98 1:6, 1. FC Saarbrücken - SSV Jahn Regensburg 3:2, VfB Eichstätt - Hertha BSC 1:5, VfL Osnabrück - RB Leipzig 2:3. Die Begegnungen SV Rödinghausen - SC Paderborn (3:3) sowie VfB Lübeck - FC St. Pauli (2:2) mussten in die Verlängerung.