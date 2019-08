Am Montag, 1. Juli 2019, hat das International Bremia Evaluation Board for the EU (IBEB-EU) offiziell eine neue Rasse von Bremia an Salat benannt, Bl:36EU. Mehrere Tests am Bejo-Salatsortiment haben gezeigt, dass unsere kommerziellen Sorten mit Resistenz gegen Bl:16-35EU auch gegen Bremia Bl:16-36EU resistent sind. Bildquelle: Shutterstock.com Bremia, auch als Falscher Mehltau (Bremia...

