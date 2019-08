EUR/GBP Abwärtskorrektur nach Erreichen der 0,9300 - No-Deal am 31. Oktober bleibt möglich - GBP erhält zum Beginn der Woche Gebote - Die nun bessere Stimmung gegenüber dem britischen Pfund führt dazu, dass der EUR/GBP in die Mitte der 0,9200 gefallen ist, nach dem die europäische Eröffnungsglocke am Montag ertönte. EUR/GBP Rückzug von der 0,9300 ...

