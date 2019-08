FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 12.08.2019 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS AG BARR PRICE TARGET TO 550 (675) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 3250 (3900) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS KOSMOS ENERGY PRICE TARGET TO 805 (850) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS ULTRA ELECTRONICS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 2200 (1750) PENCE - BERENBERG RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 695 (610) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TULLOW OIL PLC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 240 (230) PENCE - CFRA RAISES WPP TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 1000 PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 685 (690) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 4500 (5250) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES WPP PRICE TARGET TO 1090 (1070) PENCE - 'BUY' - FTSE INDICATED +0.50% TO 7290 (CLOSE: 7253.85) POINTS BY IG - HSBC RAISES HIKMA PHARMACEUTICAL PRICE TARGET TO 1400 (1350) PENCE - 'REDUCE' - HSBC RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 680 (635) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES MERLIN ENTERTAINMENTS TO 'HOLD' ('REDUCE') - TARGET 455 PENCE - HSBC RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 515 (440) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2230 (2280) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 1980 (2000) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS FERREXPO PRICE TARGET TO 270 (290) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 7700 (5850) P, - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 7700 (5850) PENCE - LIBERUM CUTS ON THE BEACH GROUP PRICE TARGET TO 520 (560) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 43 (100) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS UDG HEALTHCARE TO SECTOR PERFORM (OUTPERFORM) - TARGET 800 (830) PENCE - RBC RAISES HAMMERSON TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - TARGET 290 (330) PENCE - RPT/JPMORGAN RAISES WPP PRICE TARGET TO 1125 (1100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - UBS RAISES BEAZLEY PLC TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 635 (575) PENCE



