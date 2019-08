Fachkräfte der Generation 50 plus, die kein Studium absolviert haben, kommen in Deutschland auf einen Jahresbruttoverdienst von mehr als 38.000 Euro. Mit einem Studium erhalten sie nahezu 65.000 Euro, berichtet die "Rheinische Post" unter Berufung auf eine Erhebung des Portals "Gehalt.de".



Die Autoren werteten 40.280 Gehaltsangaben von Arbeitnehmern aus, die mindestens 50 Jahre alt sind. Führungskräfte beziehen demnach als Nichtakademiker knapp 83.000 Euro und diejenigen mit Studium liegen bei rund 118.000 Euro. Besonders deutlich belegen die Zahlen die anhaltenden Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen. Während die erfahrenen Fachkräfte im Alter von über 50 Jahren 50.855 Euro brutto im Jahr verdienen, sind es bei den Frauen gerade einmal 36.159 Euro.



Noch größer ist die Gehaltsdifferenz unter Führungskräften: Hier erhalten Männer 108.939 Euro und Frauen 80.714 Euro. Zu den Top-Branchen für Beschäftigte im Alter von 50 Plus zählen dem Portal zufolge die Halbleiter- sowie die Pharmaindustrie, Luftfahrtunternehmen, Banken und Unternehmensberatungen.