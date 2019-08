US 10-Jahres Treasury Rendite fällt mehr als 2% - Risikostimmung wird wahrscheinlich der wichtigste Treiber für den Goldkurs sein - Greenback bleibt am Montag in der Defensive - Nach dem Anstieg zum höchsten Stand seit April 2013 im Bereich von 1510 $ (letzten Mittwoch), bewegte sich der XAU/USD am Donnerstag und Freitag seitwärts in der Nähe der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...