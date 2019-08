Der Schweizer Franken legt zu, als die Wall Street absäuft. - Die nächsten Unterstützungen bilden 0,9675 und 0,9660 - USD/CHF auf dem Tageschart Der USD/CHF handelt in der Nähe seiner Zweimonatstiefs unter seinen wichtigsten gleitenden Durchschnitten. Die Wall Street ist mit starken Verlusten in die neue Handelswoche gestartet, so dass die Nachfrage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...