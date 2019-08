Titelverteidiger FC Bayern München hat dank eines 3:1-Sieges in Cottbus die 2. Runde des DFB-Pokals erreicht. Die mittlerweile in der Regionalliga spielenden Cottbusser zeigten eine beherzte Leistung.



Erst nach 32 Minuten erzielte der haushohe Favorit in Person von Lewandowski die Führung. Die Cottbusser hatten im ersten Durchgang gleich zweimal Glück, als die Bayern nur ans Aluminium trafen. Nach der Pause nahm der Druck der Bayern zu, Cottbus verlor immer mehr Spielanteile. So war es der flinke Coman, der von links nach innen zog und kraftvoll zum 2:0 vollendete (65.).



Im Anschluss blieben die Cottbusser bemüht, es fehlte aber an klaren Abschlusssituationen. Kurz vor Schluss erzielte Lewandowski das entscheidende 3:0 (85.), ehe dem Cottbusser Taz per Foulelfmeter das Ehrentor gelang (90.+3).