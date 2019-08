Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest am Montag die vierte Sitzung in Folge gesunken ist und diesmal waren es 6K Kontrakte. Das Volumen entwickelte sich in die gleiche Richtung, da es um 13,8K Kontrakte fiel. GBP/USD bleibt unter starkem Druck Die Aufwärtsbewegung des Cable ging am Montag mit einem Anstieg des Open Interest ...

