Der Photovoltaik-Anlagenbauer blieb im ersten Halbjahr beim Umsatz hinter den Vorjahreszahlen zurück. Das EBIT konnte Manz zwar verbessern, aber es lag mit 3,4 Millionen Euro weiter in der Verlustzone.Die Manz AG hat im ersten Halbjahr 2019 mit 132,8 Millionen Euro weniger Umsatz als noch im Vorjahreszeitraum erzielt. Seinen Schwung aus dem ersten Quartal habe der Photovoltaik-Anlagenbauer in den Folgemonaten nicht fortsetzen können, da es besonders im Segment Energiespeicher zu Verzögerungen bei der Erteilung neuer Aufträge gekommen sei, hieß es bei der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...