FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 13.08.2019 - 11.00 am



- ALPHAVALUE RAISES RENTOKIL INITIAL TO 'REDUCE' ('SELL') - BARCLAYS CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 330 (340) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 5300 PENCE - BERENBERG CUTS VITEC GROUP PRICE TARGET TO 1050 (1225) PENCE - 'HOLD' - COMMERZBANK CUTS LSE TO 'REDUCE' (HOLD) - PRICE TARGET 6000 (4800) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS ASTON MARTIN TO NEUTRAL (OUTPERFORM) - TARGET 529 (1630) P. - DEUTSCHE BANK CUTS STANDARD LIFE PRICE TARGET TO 265 (310) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES JUST EAT PRICE TARGET TO 750 (690) PENCE - 'HOLD' - FTSE INDICATED +0.14% TO 7237 (CLOSE: 7226.72) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS CRODA TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 4400 (4560) PENCE - JEFFERIES CUTS POLYPIPE PRICE TARGET TO 431 (437) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS ARROW GLOBAL PRICE TARGET TO 340 (380) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS CAPITAL & COUNTIES PRICE TARGET TO 200 (245) PENCE - UNDERWEIGHT - JPMORGAN RAISES CLARKSON PRICE TARGET TO 2963 (2787) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 850 (820) PENCE - OVERWEIGHT - JPMORGAN REINITIATES GLAXOSMITHKLINE WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 1700 PENCE - PEEL HUNT RAISES PLUS500 PRICE TARGET TO 600 (526) PENCE - 'REDUCE' - UBS CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 670 (695) PENCE - 'NEUTRAL'



