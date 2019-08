In dem von Volkswagen koordinierten Projekt "structure.e" arbeiten Partner aus Wissenschaft und Industrie zusammen. Die Forscher verfolgen mehrere Lösungsansätze. So arbeitet die Hochschule Aalen an der Mikrostrukturierung von Batterieelektroden durch Laser.Lange Ladezeiten gelten als ein großes Hindernis, das Bürger vom Kauf eines Elektroautos abhält. Das von Volkswagen koordinierte Forschungsprojekt "structure.e" soll das Laden von Lithium-Ionen-Batterien nun verkürzen. An dem vom Bundeswirtschaftsministerium mit fast sechs Millionen Euro gefördertem Vorhaben beteiligen sich das Deutsche Zentrum ...

