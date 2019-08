In der niedersächsischen Region Hümmling wollen Forscher durch Modellierungen herausfinden, wie 100 % erneuerbare Energien in allen Sektoren am besten zu erreichen ist. Eine stärkere Sektorenkopplung soll vorhandene Stromüberschüsse für Wärme- und Mobilität nutzbar machen. Forscher wollen für die Modellregion Hümmling im Emsland den besten Weg für eine vollständige Energiewende bei Strom, Wärme und ...

