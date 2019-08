Im Sommer geht es an den Strand. Oder doch lieber in die Berge? Wer auf beides eigentlich nicht verzichten kann, dürfte am Bodensee glücklich werden. Hier im Alpenvorland gibt es Abenteuer, Badespaß und Kultur en masse.Der Sommer lädt zum Reisen ein. Traditionell wollen die Deutschen ans Meer, ob per Flugzeug in die Südsee oder mit der Bahn in Richtung heimischer Küste. Mit den immer häufigeren Hitzewellen im Hochsommer denken viele bei ihrer Urlaubsplanung aber auch darüber nach, möglichst nicht an einen noch deutlich wärmeren Ort zu verreisen. Für die Freunde des gemäßigten Klimas gibt es im Süden die Möglichkeit für einen klassischen Sommerurlaub: Am Bodensee im Dreiländereck - oder Vierländerregion, wie es vor Ort heißt - das nahe Liechtenstein wird hier noch hinzugezählt.Der größte See Deutschlands, der gar nicht ganz zu Deutschland gehört, zeichnet sich durch seine Vielfältigkeit aus. Dadurch ist man hier unabhängig vom Wetter, das einem sonst so manch schönen Urlaub vermiest. Eine Wandertour ist in einer heftigen Hitzewelle kaum auszuhalten - und bei Starkregen bereitet auch der feinste Sandstrand mit türkisblauem Meer wenig Freude. Die Bodensee-Region bietet hier für jede Wetterlage etwas - und für jeden Geschmack. Die "sichere Bank" bei der ...

