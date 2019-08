Die Grünen-Politikerin übernimmt das Amt von Stefan Kapferer. Der gemeinnützige Verein Lobbycontrol kritisiert den Wechsel Andreaes aus der Politik in die Wirtschaft.Kerstin Andreae ist jetzt vom Vorstand des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) zur neuen Vorsitzenden der Hauptgeschäftsführung gewählt worden. Sie tritt ihren neuen Job am 1. November 2019 an. Die 1968 im Schwarzwald geborene Andreae ist derzeit wirtschaftspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 /Die Grünen. Im Parlament sitzt sie seit 2002. Andreae folgt Stefan Kapferer, der neuer Vorstandschef ...

