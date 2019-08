Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat sich erneut gegen einen erhöhten Mehrwertsteuersatz auf Fleisch ausgesprochen. "Wir haben als Partei auch gesagt, dass wir jetzt den Einzelvorschlag, die Mehrwertsteuer für Fleisch zu erhöhen, nicht für sinnvoll halten", sagte sie am Dienstag im ARD-Mittagsmagazin.



Mehrere Politiker aus der SPD und von den Grünen hatten die erhöhte Steuer auf Fleisch in den vergangenen Tagen ins Gespräch gebracht. Baerbock hält eine höhere Steuer nicht für zielführend - insbesondere mit Blick auf das Tierwohl. Darum werde es den Tieren in den Ställen dann auch nicht besser gehen, sagte sie. Die Grünen-Vorsitzende verwies stattdessen auf das Ziel ihrer Partei, die Agrarförderung grundlegend umzustellen: "Jetzt gibt es von den EU-Agrarförderung vor allem für die Größe Geld und nicht für die Art und Weise, wie man seine Tiere hält."