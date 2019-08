Es gibt einige Tumulte. In Hongkong spitzen sich die Proteste am Flughafen zu. Es ist der größte Airport weltweit. Seit zehn Wochen demonstrieren junge Hongkonger, sie verlangen mehr Demokratie von Peking. Sie werfen China Polizeibrutalität vor. In Argentinien brachen an einem Tag die Kurse um 48 Prozent ein. Es ist der höchste Tagesverlust seit 70 ...

