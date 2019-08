In Armenien haben sich dem Wirtschaftsministerium zufolge die Exporte in die Länder der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) seit 2014 verdoppelt. Das wurde von dem Armenischen Wirtschaftsminister, Tigran Khachatryan, berichtet. Er sagte, die Exporte des Landes an die EAEU haben sich seit Januar 2015 verdoppelt, als Armenien der Organisation beigetreten ist. Bildquelle: Shutterstock.com...

