Der Umsatz des Photovoltaik-Anlagenbauers lag unter Vorjahresniveau. Wie viele andere deutsche Photovoltaik-Unternehmen hofft Singulus auch auf ein starkes zweites Halbjahr 2019, wobei zeitnah neue Aufträge für die CIGS-Technologie erwartet werden.Die Singulus Technologies AG hat in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2019 einen Umsatz von 44,1 Millionen Euro verbuchen können. Dies liegt leicht unter dem Vorjahresniveau von 46,4 Millionen Euro, wie der Photovoltaik-Anlagenbauer am Mittwoch veröffentlichte. Gleichzeitig sei das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) ins Plus gedreht worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...