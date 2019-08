Die Börse in Frankfurt hat am Mittwochmittag deutliche Kursverluste verzeichnet: Gegen 12:40 Uhr wurde der DAX mit rund 11.585 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Minus von 1,4 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.



Handelskonflikte und eine schwächere Weltkonjunktur haben die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal schrumpfen lassen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) fiel von April bis Juni um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorquartal, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwochmorgen nach vorläufigen Berechnungen mit. An der Spitze der Kursliste stehen die Aktien von RWE mit deutlichen Kursgewinnen von über einem Prozent entgegen dem Trend im Plus, gefolgt von den Papieren von Vonovia und von Beiersdorf. Die Anteilsscheine von Infineon rangieren gegenwärtig mit starken Kursverlusten von über vier Prozent am Ende der Kursliste, gefolgt von den Aktien von Thyssenkrupp und der Deutschen Bank.



Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 20.655,13 Punkten geschlossen (+0,98 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmittag kaum verändert. Ein Euro kostete 1,1185 US-Dollar (+0,11 Prozent).