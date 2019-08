Das Fraunhofer ISE hat im Auftrag des VDMA die Kosten für die Herstellung von Solarmodulen in Europa und China verglichen. Das Ergebnis: Mit einer jährlichen Produktionskapazität von mindestens fünf Gigawatt wären auch Werke in Europa wettbewerbsfähig.Einst war Europa der Nabel der Photovoltaik-Produktion, doch mittlerweile werden der überwiegende Teil der Solarmodule und Solarzellen weltweit in Asien und vor allem China gefertigt. Doch das muss nicht sein, denn auch in Europa kann sich die Herstellung von Solarmodulen wieder lohnen. Dies ist das Ergebnis einer vom Maschinenbauerverband VDMA bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...