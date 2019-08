Der EUR/USD wird zum Beginn der New Yorker Sitzung in einer schmalen Range gehandelt - Die Bären müssen die 1,1160 Unterstützung knacken - EUR/USD Tageschart Der EUR/USD Rangehandel bleibt den siebten Tag in Folge intakt. Auf Tagesbasis wird die Gemeinschaftswährung durch die 1,1220/55 Widerstand begrenzt, wo sich der 50-/100-Tage-SMA befinden. ...

