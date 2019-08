Nach einer aktuellen Studie sind die Energieunternehmen nur selten selbst innovativ, dafür investieren sie aber verstärkt in Klimaschutz und Digitalisierung. Rund 85 Prozent des Geldes fließt in Anlagen oder Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien.Weniger als fünf Prozent aller Unternehmen im Energiebereich forschen selbst. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin). Die Forschung und Entwicklung erfolge in anderen Wirtschaftszweigen. Weniger als fünf Prozent der untersuchten Firmen investierten in eigene Forschung und Entwicklung. ...

