In Katar hat ein neuer SPAR-Supermarkt in einem Einkaufszentrum in dem Bereich New Salata von Doha eröffnet. Das ist der dritte SPAR-Laden, der in dem Land nach den ersten Eröffnungen von Supermärkten in der Hauptstadt im November 2017 und März 2018 eröffnet wurde. Der neuste SPAR-Supermarkt, der eine Fläche von 1.030 m² hat, versorgt eine Mischung aus...

