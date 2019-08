Der Landwirtschaftssektor verdiente in den ersten sieben Monaten dieses Jahres 23,03 Milliarden USD mit unter anderem Landwirtschaft exporten, ein Anstieg von 2% im Jahresvergleich, so das Ministerium für Landwirtschaft und Ländliche Entwicklung (MARD). Die Zahl beinhaltet 3,55 Milliarden USD Exporte im Juli. Bildquelle: Shutterstock.com Wichtige Landwirtschaftserzeugnisse, die in...

Den vollständigen Artikel lesen ...