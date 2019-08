Der amerikanische Lebensmittelkonzern Hormel Foods Corporation (ISIN: US4404521001, NYSE: HRL) zahlt am heutigen Mittwoch eine Quartalsdividende von 0,21 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre. Record date war der 15. Juli 2019. Insgesamt zahlt der Nahrungsmittelhersteller aus Austin im US-Bundesstaat Minnesota damit die 364. Quartalsdividende in Folge. Seit dem Börsengang im Jahr 1928 schüttet das Unternehmen eine Dividende aus. Während der ...

