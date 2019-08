EUR/USD steigt und testet die Mitte der 1,1100 - Greenback schwankt um 98,00 - US Einzelhandelsumsätze und Philly Fed Index im Fokus - Die Gemeinschaftswährung kann in der zweiten Wochenhälfte an Wert zulegen und so steigt der EUR/USD zum Tageshoch in die Nähe der 1,1150. EUR/USD Fokus auf Renditen, Handel, Daten Das Paar signalisiert eine positive ...

