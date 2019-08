REC Solar will seine 600 Megawatt Produktionskapazitäten für hocheffiziente Photovoltaik-Module um mehrere Gigawatt erhöhen und dafür Equipment von Meyer Burger einsetzen. Details der Kooperation sollen in den kommenden Monaten erarbeitet werden. Der Schweizer Technologiekonzern hatte ein schwaches erstes Halbjahr verzeichnet.Meyer Burger und REC Solar haben eine Absichtserklärung für eine strategische Zusammenarbeit unterzeichnet. Das gaben die beiden Unternehmen am Donnerstag bekannt. Demnach will REC Anlagen von Meyer Burger dafür einsetzen, seine Produktionskapazitäten im Bereich Heterojunction ...

