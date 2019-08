FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES AVAST PRICE TARGET TO 390 (350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 30 (100) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS NEWRIVER PRICE TARGET TO 220 (248) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 9680 (10510) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 290 (280) PENCE - 'HOLD' - FTSE INDICATED -0.47% TO 7114 (CLOSE: 7147.88) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 1239 (1367) PENCE - 'CONV, BUY LIST' - HSBC CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 200 (220) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 52 (58) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS RBS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 210 (260) PENCE - HSBC CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 570 (590) PENCE - 'REDUCE' - JEFFERIES CUTS ASOS TO 'UNDERPERFORM' (BUY) - PRICE TARGET 2000 (3500) PENCE - JEFFERIES CUTS MEARS GROUP PRICE TARGET TO 300 (380) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 110 (120) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS GLENCORE TO 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 260 (330) PENCE - JPMORGAN CUTS HUNTING TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 642 (728) PENCE - JPMORGAN CUTS LAMPRELL PRICE TARGET TO 64 (68) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES AVAST PRICE TARGET TO 350 (340) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES LOOKERS PRICE TARGET TO 48 (47) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 115 (135) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 140 (130) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS RBS PRICE TARGET TO 265 (285) PENCE - 'BUY'



