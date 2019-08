Frauenfeld - Die BFW Liegenschaften AG setzt ihre Portfolioabrundung fort. Im 1. Halbjahr 2019 wurden je eine Liegenschaft in Burgdorf und Weinfelden veräussert. Weitere zwölf, mehrheitlich kleinere Liegenschaften sind per 30. Juni 2019 noch zum Verkauf bestimmt. Die durch diese Verkäufe freiwerdenden Mittel sollen Entwicklungsprojekten zugeführt werden. In Planung sind in Steckborn an...

