In den USA stiegen die Einzelhandelsumsätze im Juli stärker als erwartet - Der US-Dollar-Index gewinnt aufgrund optimistischer Daten an Boden - Nach den am Donnerstag vom US Census Bureau veröffentlichten Daten stiegen die Einzelhandelsumsätze in den USA im Juli auf Monatsbasis um 0,7% und übertrafen damit die Markterwartung von 0,3%. Mit der ersten ...

