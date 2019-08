Ein Gericht in Gibraltar hat das Auslaufen eines festgesetzten iranischen Öltankers trotz Protesten der Vereinigten Staaten erlaubt. Die USA scheiterten am Donnerstag mit einem Antrag zur weiteren Beschlagnahmung des Tankers.



Die "Grace 1" war im Juli vor Gibraltar von der britischen Marine festgehalten worden. Wenige Stunden vor der geplanten Freilassung am Donnerstag hatte das US-Justizministerium den Antrag auf Beschlagnahme eingereicht. Zudem soll das US-Justizministerium Medienberichten zufolge darum gebeten haben, die Entscheidung noch einmal zu vertagen. Der iranische Tanker war von der britischen Marine im Mittelmeer beschlagnahmt worden, da der Verdacht bestand, dass das Schiff Öl nach Syrien transportieren sollte, was einen Verstoß gegen die EU-Sanktionen gegen Syrien darstellt.