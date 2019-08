Der Sänger und Internet-Star Lukas Rieger fährt in der Bahn nach eigenen Angaben immer 1. Klasse. "Da kommt höchstens mal ein Schaffner und fragt nach einem Autogramm für seine Tochter", sagte der 20-Jährige dem Magazin "Mobil" der Deutschen Bahn.



Vorfälle wie 2016, als bei seiner Autogrammstunde in einem Ulmer Einkaufszentrum Dutzende Mädchen in Ohnmacht gefallen waren, gebe es dabei nicht. Stattdessen prüfe er unterwegs "etwa dreimal pro Stunde" Dienste wie Instagram oder Tiktok, wo er mehrere Millionen Follower hat. "Zuerst checke ich den Homescreen, dann die Storys, dann die mit meinem Namen markierten Bilder, und zum Schluss beantworte ich noch Fanfragen - das ist Arbeit", sagte Rieger.