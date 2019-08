Trump setzt weiter Tweets ab, um den Aktienmarkt zu stabilisieren. - "Die Fake-News tun alles, was sie können, um die Wirtschaft zu crashen", schrieb Trump - US-Präsident Donald Trump schreibt in diesen Tagen besonders oft, da die Wall Street zuletzt eingebrochen ist. In seinem jüngsten Tweet hat Trump die Fake-News angegriffen und dafür verantwortlich ...

