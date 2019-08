Die gemischte Gemengelage lässt den Goldpreis am Donnerstag konsolidieren - Der US-Dollar-Index sprang während der US-Sitzung über die Marke von 98. - China droht den USA mit Vergeltung - Trotz der teils negativen Schlagzeilen in Sachen Handelskrieg zwischen den USA und China hat sich die Wall Street am Donnerstag etwas von ihren Tiefs gelöst. ...

