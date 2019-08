Frankfurt am Main - Der Euro hat sich am Freitag um die 1,11 US-Dollar stabilisiert. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung zu 1,1101 Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Zum Franken geht der Euro mit Kursen von 1,0866 Franken etwas höher als Donnerstagabend um. Der US-Dollar kostet mit 0,9789 Franken ebenfalls mehr als im späten Donnerstagshandel.

