EUR/USD notiert in der Nähe der 1,1100 - Greenback Gebote bleiben über 98,00 erhalten - Eurozonen Handelsbilanz ist die einzige Veröffentlichung - Der Verkaufsdruck gegenüber der Gemeinschaftswährung bleibt in dieser Woche ungebrochen und so fiel der EUR/USD am späten Donnerstag unter die wichtige Unterstützung von 1,1100. EUR/USD Angebote mit ...

