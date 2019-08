Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den JPY Futures Märkten am Donnerstag zum ersten Mal seit dem 31. Juli gesunken ist und zwar um 2,8K Kontrakte. Das Volumen bewegte sich in eine andere Richtung, da es in 17,3K Kontrakte zulegte, wodurch die schwankende Aktivität ausgebaut wird. USD/JPY Rangehandel zwischen 105,00 und ...

