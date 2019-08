Die Bonner Behörde hat für die Runde den Höchstpreis für Gebote von 8,91 auf 7,5 Cent pro Kilowattstunde reduziert. Der Bundesverband Solarwirtschaft fände es besser, wenn die Politik endlich angemessene Mindestpreise für CO2-Emissionen verabschiedet. In Bayern kann wieder für Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf Ackerland in benachteiligten Gebieten geboten werden.Die nächste Runde der Photovoltaik-Ausschreibungen in diesem Jahr ist seit einigen Tagen eröffnet. Stichtag ist der 1. Oktober. Bis dahin müssen die Projektierer ihre Gebote für Photovoltaik-Projekte mit mehr als 750 Kilowatt Leistung ...

