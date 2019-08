FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 7800 (7600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES NETWORK INTL PRICE TARGET TO 625 (585) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BOFA CUTS BHP GROUP TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - BOFA CUTS GLENCORE TO 'NEUTRAL' (BUY) - CREDIT SUISSE CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 300 (390) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES GVC HOLDING PRICE TARGET TO 945 (910) PENCE - 'BUY' - FTSE INDICATED +0.54% TO 7105 (CLOSE: 7067.01) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 670 (1500) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 590 (595) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 190 (200) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 60 (70) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS RBS PRICE TARGET TO 210 (260) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES NETWORK INTL PRICE TARGET TO 675 (650) PENCE - 'BUY' - MS RAISES HISCOX TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - PT 1780 (1698) PENCE - PANMURE RESUMES TUI WITH 'HOLD' - RBC RAISES CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 195 (185) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES IWG PRICE TARGET TO 450 (260) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT: PANMURE RESUMES TUI WITH 'HOLD' - TARGET 852 PENCE - UBS RAISES SYNTHOMER TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 310 (326) PENCE



