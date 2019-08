Zürich - Betreffend der Altersvorsorge in der Schweiz entbrannten in den vergangenen Jahren immer wieder Diskussionen. Die Unsicherheiten, wie es in Zukunft mit der ersten und zweiten Säule weiter gehen wird, sind gross. Dazu kommt, dass sich eine Unmenge an Vorsorgelösungen auf dem Markt tummeln. Das machte es schwer, einen Überblick zu behalten. Von Eva Fasel...

Den vollständigen Artikel lesen ...