Nach einem Treffen im Bundesverkehrsministerium haben sich Vertreter der Deutschen Bahn und der Bundeswehr laut eines Zeitungsberichts bereits am Donnerstag darüber geeinigt, dass Soldaten in Uniform in Zukunft gratis Züge der Deutschen Bahn nutzen dürfen. Für diese Fahrten solle die Bundeswehr pauschal jährlich rund 4 Millionen Euro an die Bahn bezahlen, berichtet die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf eigene Informationen.



Verhandelt werde noch, wie und ob die Soldaten auch die Nahverkehrszüge nutzen dürfen. Generell könnten uniformierte Bundeswehrangehörige bald gratis mit allen ICE und IC Zügen der DB fahren. Das Vorhaben war seit langem von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und Bundesverkehrsminister Andeas Scheuer (CSU) geplant und soll jetzt umgesetzt werden.