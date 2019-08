Der Photovoltaik-Hersteller erklärt, dass sein Kwafoo-Produkt die Effizienz verbessert und, wenn es in der optimalen p-type-PERC-Modulvariante verwendet wird, die Leistung der Module auf 610 Watt steigern könnte.von pv magazine global Der in Tianjin ansässige Waferhersteller Zhonghuan Semiconductor hat ein überdimensionales Produkt auf den Markt gebracht. Es ist 75 Prozent größer ist als herkömmliche G1-Wafer. Es kann nach Angaben des Photovoltaik-Unternehmens in einem optimalen Technologieformat eine Modulleistung von bis zu 610 Watt ermöglichen. Das Unternehmen hat den 12-Zoll-"Kwafoo"-Wafer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...