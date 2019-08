Vielleicht ist General Electric (GE) in ein paar Jahren pleite. Ich weiß es nicht. Es gibt jede Menge Kritiker, die sich über die dubiose Bilanz wundern. Warren Buffett spricht schon länger distanziert über GE: Whistleblower Harry Markopolos hat einen Report vorgelegt, in dem er die Pleite von GE an die Wand malt. Ich kenne Markopolos. ...

