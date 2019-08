Der Zentralverband Gartenbau e.V. (ZVG) hat sich in einem offenen Brief an Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner sowie an die Bundesumweltministerin Svenja Schulz und an die zuständigen Landesminister gewandt und vor den Auswirkungen eine CO2-Bepreisung auf fossile Energieträger für den Gartenbau gewarnt. Bildquelle: Shutterstock.com Darin verweist...

Den vollständigen Artikel lesen ...