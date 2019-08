Im April notierten die Papiere des Öldienstleisters noch über 10,00 US-Dollar und am 15. August 2019 hat Seadrill ein Allzeittief bei 2,075 US-Dollar markiert. Nach den Kursverlusten seit April hat die Aktie nach einem Boden gesucht und es könnte sein, dass wir den Tiefpunkt am Freitag gesehen haben. Die Aktie startete fulminant in den Handelstag und hat ein Gap von mehr als 10 Cent hinterlassen. Am Ende des Tages stand ein Kursgewinn von knapp 30 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...