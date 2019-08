Die jüngste Umfrage der National Association for Business Economics (NABE) unter US-Ökonomen ergab am Montag, dass 34% der Ökonomen glauben, dass eine sich verlangsamende Wirtschaft 2021 in eine Rezession münden wird. Weitere Erkenntnisse: "Das ist ein Anstieg von 25% bei der Umfrage im Februar. Nur 2% der Befragten gehen davon aus, dass in diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...