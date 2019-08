Im Hohenlohekreis im Norden Baden-Württembergs ist am Sonntagabend ein 28-jähriger Kraftradfahrer bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Linienbus ums Leben gekommen. Seine mitfahrende 29-jährige Sozia wurde lebensgefährlich verletzt, teilte die Polizei am Montag mit.



Der 38-jährige Fahrer des Busses hatte sich zum Abbiegen auf der Linksabbiegerspur einer Hauptstraße eingeordnet, wobei er den entgegenkommenden Motorradfahrer mit seiner Sozia übersah. Es kam zum Frontalzusammenstoß - das Kraftrad prallte gegen das vordere linke Eck des Busses. Der 28-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die 29-jährige Mitfahrerin wurde lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus transportiert.



Der einzige Mitfahrer des Linienbusses, ein 19-Jähriger, wurde schwer verletzt. Der Fahrer des Linienbusses erlitt einen Schock. Beide wurden ebenfalls in eine Klinik gebracht.