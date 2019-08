Zürich - Die Schweizer Börse hat den Montagshandel im Plus beendet. Der Leitindex SMI startete am Morgen bereits fester und baute die Gewinne im Tagesverlauf weiter aus. Damit wurde die Erholungsbewegung vom Freitag fortgeschrieben. In der gesamten vergangenen Woche hatten Konjunktursorgen die Kurse kräftig nach unten gedrückt. Das sei ein Stückweit auch als Übertreibung wahrgenommen worden...

Den vollständigen Artikel lesen ...