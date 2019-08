Der Ausblick auf den Kiwi-Dollar sieht negativ aus und so könnte der NZD/USD in den nächsten Wochen in den Bereich von 0,6350 fallen, argumentierten die FX-Strategen der UOB Group. Wichtigste Zitate 24-Stunden-Prognose: "Die moderate Price Action vom vergangenen Freitag bietet keine neuen Hinweise und der NZD dürfte vorerst weiterhin seitwärts handeln. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...